Heidi mohon akuzat e Meritonit që ajo ka një lojë me Eglën

Një debat i vazhdueshëm është zhvilluar këtë javë ne mes Heidit dhe Meritonit, e që ka filluar që nga prajmi i kaluar.

Krejt kjo ka ndodhur pasi Meritoni e ka akuzuar Heidin së ajo ka një lojë me Eglën, shkruan lajmi.net.

Gjatë prajmit të sotëm Heidi dhe Meritoni kanë dhënë arsyet e veta për mospajtimet e tyre.

“Strategjia jote gjithë ka qenë intrigrante duke përdorur vetëm njerëzit të cilët menon që janë të fortë të lojës”, i është drejtuar Meritoni, Heidit.

Ndërsa, Heidi ka thënë që ajo do të sillet normal dhe do të anashkaloj debatin me të.

Gjithashtu, konkurrentja ka mohuar akuzat e Meritonit që ka një lojë me Eglën.

“Meritoni çfarë nuk ka përdorur ndaj meje, duke përdorur gjera nga jashtë dhe duke më thënë edhe e pafytyrë edhe pse nuk i kam bërë asgjë dhe unë nuk kam një lojë me Eglën./Lajmi.net/