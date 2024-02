Samitin për Investime në Ballkanin Perëndimor me 26 shkurt në Londër: Pritet të marrin pjesë 6 kryeministrat e rajonit Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të organizojë Samitin e Ballkanit Perëndimor për vitin 2024 në Londër. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të organizojë Samitin e Ballkanit Perëndimor për vitin 2024 në Londër. Sipas një komunikate nga BERZH, Samiti do të mbahet të hënën më 26.02.2024. “Ngjarja do t’i bëjë bashkë 6…