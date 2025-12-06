Salah paralajmëron largimin nga Liverpooli: Dikush nuk më do në klub
Mo Salah mund të largohet nga Liverpooli gjatë afatit të janarit.
Sulmuesi egjiptian u pa duke u përshëndetur me tifozët “The Reds” pas ndeshjes ndaj Leedsit.
Gjatë një interviste për “TV 2 Sport”, Salah tregoi se ka probleme me trajnerin dhe me dikë në klub?!
“Unë kisha marrëdhënie të mirë me trajnerin, papritmas më nuk kemi. Nuk e di pse. Më duket se dikush nuk më do në klub.
33-vjeçari nuk pati minuta ndaj Leedsit në barazimin 3:3 në javën e 15-të në Premier League.
Gjatë këtyre ditëve, ai udhëton në Afrikë ku do të luajë me Egjiptin në AFCON 2025/26.