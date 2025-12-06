Salah paralajmëron largimin nga Liverpooli: Dikush nuk më do në klub

Mo Salah mund të largohet nga Liverpooli gjatë afatit të janarit. Sulmuesi egjiptian u pa duke u përshëndetur me tifozët “The Reds” pas ndeshjes ndaj Leedsit. Gjatë një interviste për “TV 2 Sport”, Salah tregoi se ka probleme me trajnerin dhe me dikë në klub?! “Unë kisha marrëdhënie të mirë me trajnerin, papritmas më nuk…

Sport

06/12/2025 22:16

Mo Salah mund të largohet nga Liverpooli gjatë afatit të janarit.

Sulmuesi egjiptian u pa duke u përshëndetur me tifozët “The Reds” pas ndeshjes ndaj Leedsit.

Gjatë një interviste për “TV 2 Sport”, Salah tregoi se ka probleme me trajnerin dhe me dikë në klub?!

“Unë kisha marrëdhënie të mirë me trajnerin, papritmas më nuk kemi. Nuk e di pse. Më duket se dikush nuk më do në klub.

33-vjeçari nuk pati minuta ndaj Leedsit në barazimin 3:3 në javën e 15-të në Premier League.

Gjatë këtyre ditëve, ai udhëton në Afrikë ku do të luajë me Egjiptin në AFCON 2025/26.

Artikuj të ngjashëm

December 6, 2025

Historike: Legjenda Leo Messi e fiton titullin kampion me Inter Miamin në MLS

December 6, 2025

Një flamur serb në tribuna, Arbnor Muja shënon gol dhe feston me shqiponjë

December 6, 2025

Tre muaj radhazi, Arbër Hoxha më i miri në Kroaci

December 6, 2025

Dalin në shitje biletat për ndeshjen Sllovaki – Kosovë

December 5, 2025

Agim Ademi reagon pas shortit të Kupës së Botës 2026: “Të...

December 5, 2025

Kosova, nëse kualifikohet në Kupën e Botës, lojën e parë do...

Lajme të fundit

“Sulmet e VV-së ndaj Haradinajt nuk ndikojnë”, Gjini:...

Historike: Legjenda Leo Messi e fiton titullin kampion me Inter Miamin në MLS

Kryetarit të Dragashit i hapin ‘TikTok’ të rremë,...

Alba kërkon largimin e Labit nga shtëpia