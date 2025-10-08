Salah e kualifikon Egjiptin në Kampionatin Botëror
Kombëtarja e Egjiptit ka siguruar kualifikimin në Kampionatin Botëror 2026, i cili mbahet në ShBA, Meksikë dhe Kanada. Të udhëhequr nga ylli i Liverpulit, Mohamed Salah, Egjipti sot shënoi fitore ndaj kombëtares së Djiboutit, me rezultat 3-0. Salah arriti të shënonte dy gola në këtë përballje, ndërsa një gol u shënua nga Ibrahim Adel. Egjipti…
Sport
Kombëtarja e Egjiptit ka siguruar kualifikimin në Kampionatin Botëror 2026, i cili mbahet në ShBA, Meksikë dhe Kanada.
Të udhëhequr nga ylli i Liverpulit, Mohamed Salah, Egjipti sot shënoi fitore ndaj kombëtares së Djiboutit, me rezultat 3-0.
Salah arriti të shënonte dy gola në këtë përballje, ndërsa një gol u shënua nga Ibrahim Adel.
Egjipti pas nëntë ndeshje në ndeshjet kualifikuese të kombëtareve Afrikane, ka grumbulluar 23 pikë, ku prin në Grupin A, me peë pikë më shumë se Burkina Faso.
Kujtojmë që kjo është hera e katërt që Egjipiti siguron pjesmarrjën në Kupën e Botës, pas viteve 1934, 1990 dhe 2018.