Salah e kualifikon Egjiptin në Kampionatin Botëror

Kombëtarja e Egjiptit ka siguruar kualifikimin në Kampionatin Botëror 2026, i cili mbahet në ShBA, Meksikë dhe Kanada. Të udhëhequr nga ylli i Liverpulit, Mohamed Salah, Egjipti sot shënoi fitore ndaj kombëtares së Djiboutit, me rezultat 3-0. Salah arriti të shënonte dy gola në këtë përballje, ndërsa një gol u shënua nga Ibrahim Adel. Egjipti…

Sport

08/10/2025 22:57

Kombëtarja e Egjiptit ka siguruar kualifikimin në Kampionatin Botëror 2026, i cili mbahet në ShBA, Meksikë dhe Kanada.

Të udhëhequr nga ylli i Liverpulit, Mohamed Salah, Egjipti sot shënoi fitore ndaj kombëtares së Djiboutit, me rezultat 3-0.

Salah arriti të shënonte dy gola në këtë përballje, ndërsa një gol u shënua nga Ibrahim Adel.

Egjipti pas nëntë ndeshje në ndeshjet kualifikuese të kombëtareve Afrikane, ka grumbulluar 23 pikë, ku prin në Grupin A, me peë pikë më shumë se Burkina Faso.

Kujtojmë që kjo është hera e katërt që Egjipiti siguron pjesmarrjën në Kupën e Botës, pas viteve 1934, 1990 dhe 2018.

Artikuj të ngjashëm

October 8, 2025

Dardanët vazhdojnë përgatitjet me përkushtim të madh, Zhegrova është aty

October 8, 2025

Haaland e zbulon takimin e parë me të dashurën dhe raportin me të

October 8, 2025

FFK: Sot, futbolli kosovar dhe mbarë vendi ynë u nderuan me...

October 8, 2025

Presidenti i FIFA-s dekorohet nga Osmani

October 8, 2025

Infantino arrin në Kosovë

October 8, 2025

“Do të luftojmë deri në fund”, Broja optimist para ndeshjes me Serbinë

Lajme të fundit

Trump thotë se mund të vizitojë Lindjen e...

“Po e destabilizon Ballkanin duke e furnizuar me...

Berisha kritik ndaj opozitës: Po ndikohet nga Kurti,...

Fotografia që mund të bëjë histori: Rubio i...