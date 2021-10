Saka zbulon mesazhin e Henryt pas finales se “Euro 2020”

20-vjeçari humbi penalltinë vendimtare në finale, ku nga pika e bardhë dështuan edhe Marcus Rashford dhe Jadon Sancho, transmeton lajmi.net.

Saka qau në krahun e Southgate, derisa pastaj u akuzua në bazë racore nga shumë tifozë anglezë.

Tani, duke folur për Sky Sports, Saka ka zbuluar mesazhin e Henryt pas asaj finale.

“Pas Euros, ai (Henry) me dërgoi mesazh. Ai e mori numrin tim dhe me dërgoi mesazh duke me thënë që jam hero dhe ia kam dal mirë. Ajo për mua ishte gjithçka sepse ishte dikush që e kam shikuar”, deklaroi ai.

Saka e nisi edicionin 2020/21 duke shënuar dy gola dhe asistuar një herë në të gjitha garat./Lajmi.net/