Sadiku pas intervistës së Thaçit: Mes Hashimit e Albinit, gjithmonë do ta zgjidhja LDK-në
Deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku, ka reaguar pas intervistës së ish-presidentit Hashim Thaçi. Përmes një postimi në Facebook, Sadiku ka thënë se, në një zgjedhje mes Hashim Thaçit dhe kryeministrit Albin Kurti, ai do të zgjidhte Lidhjen Demokratike të Kosovës. “A që unë, mes Hashimit e Albinit, gjithë e kisha zgjedhë LDK-në”, ka shkruar Sadiku.
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Deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku, ka reaguar pas intervistës së ish-presidentit Hashim Thaçi.
Përmes një postimi në Facebook, Sadiku ka thënë se, në një zgjedhje mes Hashim Thaçit dhe kryeministrit Albin Kurti, ai do të zgjidhte Lidhjen Demokratike të Kosovës.
“A që unë, mes Hashimit e Albinit, gjithë e kisha zgjedhë LDK-në”, ka shkruar Sadiku.