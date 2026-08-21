Mori para nga një familje me pretendimin që u siguron aviobileta- arrestohet mashtruesi në Lipjan

Një rast i mashtrimit është raportuar së fundi nga Policia e Kosovës. Policia ka vën nën pranga të dyshuarin në Lipjan, pasi që i njëjti kishte marrë nga një familje një shumë parash me pretendimin e rremë për t’iu siguruar atyre aviobileta. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

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21/08/2026 10:03

Një rast i mashtrimit është raportuar së fundi nga Policia e Kosovës.

Policia ka vën nën pranga të dyshuarin në Lipjan, pasi që i njëjti kishte marrë nga një familje një shumë parash me pretendimin e rremë për t’iu siguruar atyre aviobileta.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

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