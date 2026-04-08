Sadiku e Bajoku përfaqësojnë Kosovën në “World Boxing Cup”

Ekipi i Kosovës në boks ka udhëtuar sot drejt kampit ndërkombëtar në Foz do Iguaçu, Brazil. Pjesë e këtij kampi janë boksierja në kategorinë 60 kg, Donjeta Sadiku, dhe boksieri në kategorinë 65 kg, Shpëtim Bajoku, të shoqëruar nga selektori Faton Xhakli dhe Marjola Sallauka. Gjatë periudhës 8–18 prill, ekipi do të zhvillojë përgatitje intensive…

Sport

08/04/2026 14:16

Ekipi i Kosovës në boks ka udhëtuar sot drejt kampit ndërkombëtar në Foz do Iguaçu, Brazil. Pjesë e këtij kampi janë boksierja në kategorinë 60 kg, Donjeta Sadiku, dhe boksieri në kategorinë 65 kg, Shpëtim Bajoku, të shoqëruar nga selektori Faton Xhakli dhe Marjola Sallauka.

Gjatë periudhës 8–18 prill, ekipi do të zhvillojë përgatitje intensive në këtë kamp ndërkombëtar, të cilat konsiderohen tejet të rëndësishme në prag të një prej ngjarjeve më të mëdha të boksit ndërkombëtar.

Këto përgatitje vijnë para pjesëmarrjes në turneun prestigjioz “World Boxing Cup – Brazil 2026”, i cili do të mbahet nga 19 deri më 27 prill 2026. Ky turne ka rëndësi të veçantë pasi pikët e fituara vlejnë për kualifikimin në Lojërat Olimpike “Los Angeles 2028”.

 

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

Tri përballje interesante sot në basketbollin vendor

April 8, 2026

​Championsi prek sonte kulmin: Gjigantët evropianë përplasen për një vend në...

April 7, 2026

Bayerni mposht Realin, Arsenali fiton në Lisbonë

April 7, 2026

“Kfillet” Reali, Mbappe shënon – Bayern vazhdon të mbetet në avantazh...

Lajme të fundit

Hoti: Unë nuk mund ta rrahë Shkëlzen Gashin

Rreth 200 milionë litra karburant të importuara në...

​Kusari-Lila: Stabilizimi i çmimit të naftës pritet pas...

Basha inspekton punimet në rrugën Kijevë-Pejë, kërkon angazhim...