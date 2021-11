Sabiani ‘deklaron’ se ai ka fituar “Big Brother VIP”

Vendimi për largimine Sabianit shokoi banorët të cilët kanë një marrëdhënie të mire me të.

Sabiani teksa bisedonte me banorët e tjerë nga mbrëmja e djeshme pas nominimit të tij, u tha atyre që nëse ai do largohej nga shtëpia, nuk do të kthehej më pasi ishte vendimi i publikut që ai të lente shtëpinë.

Gogla që ai mbante në dorë ishte ajo që vendosi për rikthimin e Sabianit në shtëpi.

Fati u tregua me të bujar duke i dhënë një mundësi të dytë, që në fillim ai nuk pranoi, por ishte dhe prezantuesja Arbana e cila i dha një shtysë që ai të rikthehej sërish.

Sabiani më vonë me shaka u tha banorëve, “Unë e fitova Big Brother”.