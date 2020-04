Sa vjet i keni? Mjekët zbulojnë saktësisht se në çfarë rreziku jeni nga simptomat e rënda të koronavirusit

Më shumë se dyqind mijë njerëz në gjithë botën kanë vdekur nga pasojat e koronavirusit, mirëpo shtrohet pyetja cilët janë ata njerëz të cilët me siguri do të zhvillojnë simptoma më të rënda, madje edhe të vdesin.

Dr. Sarah Jarvis, në tekstin për Patient Access, thekson që është me rëndësi të keni parasysh që shumica e njerëzve më parë do të shërohen sesa do të vdesin, shkruan Express, përcjell Telegrafi.

– Analizat nga statistikat e ndryshme të 37 shteteve sugjerojnë që madje edhe ndër njerëzit me pasqyrën më të rëndë klinike raporti i vdekshmërisë është rreth 1,4 për qind, pra 1 në 300 te njerëzit më të rinj se 60 vjeç, 1 në 15 ndër personat më të moshuar se 60 vjeç dhe 1 në 7 ndër personat më të moshuar se 80 vjeç.

Në publikim janë theksuar edhe statistikat e njerëzve të cilët kanë zhvilluar pasqyrë më të rëndë klinike, e cila ka kërkuar kujdes intensiv.

Nën moshën 40 vjeç – 5 për qind;

40 deri 49 vjeç – 6,3 për qind;

50 deri 59 vjeç – 12,2 për qind;

60 deri 69 vjeç – 27,4 për qind;

70 deri 79 vjeç – 43,2 për qind;

Mbi 80 vjeç – 70,9 për qind.