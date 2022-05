Rusia: Infrastruktura e NATO-s, kyçe në përgjigjen ndaj Finlandës dhe Suedisë

Me Finlandën dhe Suedinë që duket se janë të gatshme të aplikojnë për anëtarësim në NATO, Rusia tha se përgjigja e saj ndaj anëtarësimit të shteteve nordike në këtë aleancë ushtarake perëndimore do të varet nga lloji i infrastrukturës ushtarake që NATO do të vendosë në territorin e këtyre shteteve.