Rukiqi: Mbyllja e dytë do të ishte fatale për bizneset

Ai tha se nëse nuk ka përkrahje nga Qeveria, bizneset nuk do të këndellen dot nga dëmi që ua ka bërë pandemia.

“Nëse i kthehemi analogjisë së mjekësisë, mbyllja e dytë do të kishte pasoja fatale. Një pjesë e madhe e tyre do të mbyllej dhe do të dilnin jashtë biznesit. Është dilemë globale, të ruhet shëndeti dhe ekonomia. Vendet tjera e kanë këtë sfidë. Por kanë sistem qeverisës më stabil dhe bizneseve ua kanë ruajtur mirëqënien dhe punëtorëve. Nuk them që shumën që e marrin punëtoret në Francë ta marrin edhe këtu, por pres përgjigje të shpejtë. Ajo që pres nga Qeveria është se nëse shkojmë me konsultime, së paku kjo lakorja ekonomike mund të stabilizohet dhe ekonomia mund të rikthehet nëse ka masa adekuate”, tha ai në emisionin dPT në T7 se