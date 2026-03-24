Rukë Haradinaj: Tash rend janë përvjetorët e djemve, pranvera është e rëndë për mu
Rukë Haradinaj, nëna që i humbi dy djemë në luftë dhe një tjetër pas luftës, ka rrëfyer për mërzinë e saj në pranverë, kur afrohen dhe vijnë datat që shënojnë përvjetoret e humbjes së tre djemve. Mes lotësh, Rukë Haradinaj ka rrëfyer humbjet e mëdha të saj dhe kujton datat tragjike që ia thyejnë zemrën.…
“Qetash nisë, 24 mars, 16, 15 është përvjetori i dy djemve, 6 maj është i Luanit, rend… Pranvera është e rëndë për mu”, thotë ajo. “Unë e di që kam shoqe boll, por gjithkush mërzitet për vete, se kjo luftë u kanë”, ka thënë ajo në T7.
Rukë Haradinaj i humbi dy djemtë e saj, Shkëlzenin dhe Luanin, gjatë luftës në Kosovë, dhe Enverin, djalin tjetër, pas luftës.
Familja Haradinaj nga Deçan është ndër familjet më të njohura për kontributin në luftën e Kosovës, ndërsa rrëfime si ky i Rukë Haradinajt rikthejnë në vëmendje plagët e hapura dhe kujtimet e dhimbshme që vazhdojnë të jetojnë te shumë qytetarë.