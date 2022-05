RTK: Një shtet i fuqishëm i BE-së do t’i bëj ftesë Kosovës për aplikim në Këshillin e Evropës

Kryeministri Kurti ka paralajmëruar se kjo mund të ndodhë shpejt, përderisa anëtarët e komisionit për integrime evropiane thonë se kjo mund bëhet brenda këtij muaji.

Republika e Kosovës shumë shpejt pritet të marrë ftesë për aplikim në Këshillin Evropës. Ftesa do të bëhet nga një shtet i anëtar i BE-së. Ndërsa me 20 maj është paraparë të mbahet takimi i ministrave të jashtëm të BE-së në Torino të Italisë.

Edhe kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar një aplikim të shpejtë pa përmendur data. Po ashtu edhe anëtarët e Komisionit për Punë të Jashtme kanë paralajmëruar që aplikimi i Kosovës në këtë mekanizëm mund të bëhet brenda këtij muaji.

“Edini që në fund të majit është koha do të mbahet takimi komiteti të ministrave dhe aty do të bëhet miratimi i aplikimeve që shkojën miratimi i vendimeve një ndërt to mundet me qenë edhe aplikimi i Kosovës, kjo do të thotë që gjatë javës së ardhmes duhet të aplikojë Kosova për anëtarësim ne KE..”, tha Ariana Musliu Shoshi, anëtare e Komisionit për Punë të Jashtme nga PDK

“Si Kosovë por edhe si qeveri edhe parlamentin i Kosovë, grupi parlamentar edhe kuvendi, duhet të kërkojmë në vazhdimësi që të bëjmë kërkesa të tilla sepse është e palogjikshme që të rrimë në një vend sepse s’na konvenon kjo, ne edhe si deputet kërkojmë që Kosova të drejta e veta sepse është e orientuar drejtë dhe orientimi i saj është properëndimor. ne e dini që padrejtësisht nuk e kemi edhe liberalizimin e vizave, tha Time Kadrijaj anëtare e Komisionit për Punë të Jashtme nga AAK.

Kryetarja e Komisionit për Integrim Evropian nga LDK Rrezarta Krasniqi ka thënë se marrë parasysh rrethanat e reja gjeopolitike në rajon, pas invazionit ushtarak rus në Ukrainë, disa procese si në rastin konkret ky i anëtarësimit të vendit në Këshillin e Evropës mund të ndodhin në një afat të përshpejtuar.