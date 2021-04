Rron Gjinovci i reagon ashpër trajnerit Batatina që ofendoi gazetaren Qeqa Krelani

Gjinovci gjuhën e Batatinës ndaj Krelanit e ka quajtur seksizëm total teksa ka shtuar se, “ma së shumti i shashtrisin gratë legjendare që ju futen në hapësinat e tyne të sigurta “mashkullore”, siç është për shembull: sporti”.

Reagimi i plotë i tij:

Seksizëm total. Për me kon gazetare e sportit sipas ktij, kjo zoja po u dashka m’u vesh ndryshe. Meshkujt shqiptarë, si persona me pafund pasiguri mrena vetes, që i mshefin me telefona, kerre, syza, qëndrim mangupesk etj. etj. ma së shumti i shashtrisin gratë legjendare që ju futen në hapësinat e tyne të sigurta “mashkullore”, siç është për shembull: sporti. Po legjendë kjo zoja. Hallall! P.S. Pa kalu na krejt si shoqni në shekullin 21 shumë vshtirë kena me pasë.