Rritje të pagës minimale, të pensioneve e shtesave për fëmijë si dhe investim në mbrojtje e energji – Kurti prezanton programin
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka prezantuar programin qeverisës për 4 vjetët e ardhshme.
“Do të ndërtojmë fabrikën e municionit dhe të dronëve, duke e kthyer sigurinë edhe në motor zhvillimi ekonomik, teknologjik dhe industrial. Kjo do të thotë vende të reja pune, transferim njohurish dhe rritje e kapaciteteve vendore” u shpreh Kurti.
Ai deklaroi se, krahas investimeve në energji, do të bëhen investime edhe në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, duke shfrytëzuar resurset e linjitit.
Bashkë me energjinë, Kurti ka premtuar edhe sigurim të ujit të pijes për qytetarët, duke investuar 400 milionë euro për ndërtimin e pesë digave të reja, në Firajë, Dragaqinë, Pollatë, Desivojcë dhe Kuqicë, të cilat do të mbledhin dhe menaxhojnë burimet ujore.
“Kur e morëm përgjegjësinë për të udhëhequr vendin, Bruto Produkti Vendor ishte rreth 7 miliardë euro. Sot, me punë të ndershme dhe politika të drejta, ka arritur në 11 miliardë euro, ndërsa projektojmë që vitin e ardhshëm BPV-ja të arrijë në 12 miliardë euro.
Kjo rritje ekonomike nuk ka mbetur në statistika. Ajo është përkthyer drejtpërdrejt në rritje të pagave, pensioneve dhe mbështetjes për familjet. Ndërsa qeverisja jonë e mirë është garancia e vetme që ekonomia të vazhdojë rritjen me trendin e njëjtë, e bashkë me ekonominë të vazhdojnë të rriten edhe pagat, pensionet dhe mbështetja për familjet” deklaroi kryetari i LVV-së.
Me këtë rast, ai premtoi se BPV-ja për kokë banori do ta tejkalojë vlerën prej 10 mijë eurosh.
“Me ne, paga minimale do të vazhdojë të rritet çdo vit, ashtu siç kemi bërë edhe gjatë këtij mandati, kur e kemi rritur nga 170 euro në 500 euro. Ky është një ndryshim historik që e ka rritur dinjitetin e punëtorit.
Edhe pagat në sektorin publik gjatë mandatit tonë kanë shënuar rritje mesatare prej 47%, dhe kjo rritje do të vazhdojë edhe në mandatin që vjen, në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke e ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1,000 euro në muaj” deklaroi ai.
Duke folur për pensionet, Kurti u shpreh se rritja e pensioneve do të vazhdojë bashkë me rritjen e buxhetit, e veçanërisht me kompletimin e reformës pensionale.
“Do të vazhdojmë rritjen e mbështetjes edhe për kategoritë e dalura nga lufta, dhe përveç rritjes së beneficionit, do të ndryshojmë ligjin dhe do të heqim edhe padrejtësinë që kushtëzon përfitimin e beneficionit vetëm për veteranët që nuk punojnë” tha Kurti.
Përgjatë shpalosjes së programit, Kurti përmendi edhe rritjen e shtesave për fëmijë, për lehona, rritjen e granteve për fermerë si dhe përmirësimin e kushteve shkollore.