​Rriten çmimet e produkteve ushqimore, paralajmërohet shtrenjtim edhe më i lartë i miellit dhe bukës

Lufta në Ukrainë ka goditur edhe ekonominë e Kosovës duke sjellë shtrenjtim të produkteve të ndryshme të miellit, karburanteve 1.60 euro, të vajit ushqimor, sheqerit dhe energjisë elektrike.

Zejnullahu thekson se një bukë prej gjysmë kilogrami pritet të shtrenjtohet deri në 50 centë.

Kreu i kësaj shoqate, Zejnullahu thekson se sot, 100 kilogram miell janë duke u shitur 52 euro në mullirin e tij në Kllokot. Por ai nuk garanton se do të jetë ky çmim edhe në ditët në vijim.

“100 kilogram miell sot ende jemi duke shitur me 52 euro… Ndërsa sot me importu grurë kishte me dalë çmimi 600 euro një tonë miell. Kurse, miellin që jemi duke shitur tash është me çmim të rezervave tona, përndryshe çmimi i importit të grurit është ngritur shumë. Sot, aktualisht është 400 euro çmimi i grurit për një tonë të importuar, që i bie se me këtë ‘prodhohet’ një çmim 600 euro për një tonë miell, minimum… Jemi duke u munduar me mbajt një stabilitet me mjete vetanake, por përndryshe importi është shtrenjtuar shumë, që nënkupton se mundet të ketë ngritje të mëdha edhe në Kosovë”, thekson ai.

Kreu i shoqatës së mullisëve, po paralajmëron edhe shtrenjtim të bukës deri në 50 centë në tërë vendin. Megjithatë ai thotë se disa furra, në disa qytete veç kanë nis ta aplikojnë këtë çmim nga vjeshta e kaluar.

Megjithatë, sipas tij, shumë qytetarë janë duke deponuar miell në sasi të mëdha, që sipas Fejzullahut është një dukuri jo e mirë.

“Njerëzit janë duke deponuar shumë nëpër shtëpia që është një dukuri e keqe për momentin… Çmimi i grurit, sot, i Serbisë është diku 360 euro për një tonë, ndërsa i Francës ka shkuar deri 420 euro për tonë grurë. Sot, mielli në Evropë është 80 euro për 100 kilogram ose 800 euro për një tonë miell… A pritet të rritet edhe çmimi i bukës? Po, tash buka duhet ta mbërrijë çmimin 50 centë, më tepër kishte me qenë e paarsyeshme. Furrat që kanë punuar nën këtë çmim sot duhet me mbërri çmimin e bukës 50 centë. Ndërsa disa furra i ngritën çmimet shumë herët me 50 centë”, thotë ai.

Për shkak të luftës në Ukrainë, përveç shtrenjtimit të karburanteve, që nuk ka të ndalur, edhe produktet ushqimore bazike vazhdojnë të shtrenjtohen çdo ditë në tregun e Kosovës.

Sot nëpër disa dyqane në Prishtinë, çmimi për një kilogram miell ka arrit 0. 79 centë, për 5 kilogram 3.99 euro, një litër vaj ushqimor 1.85 euro, një kilogram sheqer ka arrit 89 centë – 5 kilogramë 4.09 euro, perimet (speca) nga 2.15 deri 2.39 euro, nafta një litër 1.60 euro, energjia elektrike për tarifën e ulët 5.9 centë dhe për tarifën e lartë 12.52 centë.