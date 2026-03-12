Rrëzimi i kërkesës së SPAK për Ballukun, BE: Lufta ndaj korrupsionit është thelbësor për integrim

Delegacioni i Bashkimit Evropian ka reaguar pas votimit në Kuvendin e Shqipërisë kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut. Sipas BE-së, lufta ndaj korrupsionit është thelbësor në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, shkruan Top Channel. “Bashkimi Evropian është në dijeni të rezultatit të votimit të sotëm në Parlamentin e Shqipërisë. Angazhimi ndaj…

Lajme

12/03/2026 14:48

Delegacioni i Bashkimit Evropian ka reaguar pas votimit në Kuvendin e Shqipërisë kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut.

Sipas BE-së, lufta ndaj korrupsionit është thelbësor në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, shkruan Top Channel.

“Bashkimi Evropian është në dijeni të rezultatit të votimit të sotëm në Parlamentin e Shqipërisë. Angazhimi ndaj shtetit të së drejtës dhe lufta kundër korrupsionit janë të një rëndësie thelbësore për procesin e anëtarësimit në BE. Sigurimi i një mjedisi të përshtatshëm që SPAK të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësor për të mbështetur në mënyrë të besueshme progresin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian”, thuhet në reagim.

Artikuj të ngjashëm

March 12, 2026

Pezullim dhe afate, a u shua AKR? – Makolli: Në prill...

March 12, 2026

Kriza politke në vend, Gashi: Ideja mbi të cilën është ndërtuar...

March 12, 2026

Dolën pamje të kampit “Enver Zymeri”, reagon Policia: Ky është sulm...

March 12, 2026

Pas vdekjes së babait, udhëheqësi i ri i Iranit raportohet se...

March 12, 2026

Presidenti iranian paraqet tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës

March 12, 2026

Izraeli thotë se ka sulmuar centralin bërthamor iranian

Lajme të fundit

Pezullim dhe afate, a u shua AKR? –...

Kriza politke në vend, Gashi: Ideja mbi të...

Ademi takon ministrin Gashani: Folëm për sfidën kryesore...

Dolën pamje të kampit “Enver Zymeri”, reagon Policia:...