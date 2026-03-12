Rrëzimi i kërkesës së SPAK për Ballukun, BE: Lufta ndaj korrupsionit është thelbësor për integrim
Delegacioni i Bashkimit Evropian ka reaguar pas votimit në Kuvendin e Shqipërisë kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut.
Sipas BE-së, lufta ndaj korrupsionit është thelbësor në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, shkruan Top Channel.
“Bashkimi Evropian është në dijeni të rezultatit të votimit të sotëm në Parlamentin e Shqipërisë. Angazhimi ndaj shtetit të së drejtës dhe lufta kundër korrupsionit janë të një rëndësie thelbësore për procesin e anëtarësimit në BE. Sigurimi i një mjedisi të përshtatshëm që SPAK të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësor për të mbështetur në mënyrë të besueshme progresin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian”, thuhet në reagim.