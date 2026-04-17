6 persona të arrestuar nga rrahja në Vushtrri

Lajme

17/04/2026 23:29

Një përpleshje mes disa personave ka ndodhur sot rreth orës 20:00 në Vushtrri.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënës polici për rajonin e Mitrovicës së Jugut, Avni Zahiti, ku njoftoj se 6 persona janë arrestuar.

“Lidhur me përleshjen e raportuar rreth orës 20:00 në Vushtrri, policia ka arrestuar gjashtë persona të përfshirë ne rast, ndaj të cilëve po zhvillohen procedurat e intervistimit”, ka thënë Zahiti.

 

