Rrëzimi i avionit luftarak në Panairin Ajror të Dubait, momenti fatal kur humbi jetën piloti
Bota
Një video e re po bën xhiron e internetit nga rrëzimi i avioni luftarak në Dubai gjatë një demonstrimi në Panairin Ajror të Dubait, me një rezultat tragjik në vdekjen e pilotit.
Videoja regjistron të gjithë trajektoren e avionit fatal, një tip HAL Tejas, deri në rrëzimin e tij.
Konkretisht, avioni luftarak shihet duke bërë manovra të ndryshme ndërsa fluturon në një lartësi relativisht të ulët. Në një moment, shpejtësia e tij duket se ndërpritet papritur me “hundën” e tij që ngrihet papritur dhe pastaj kthehet.
Pas pak kohe, dhe pasi avioni bën një kthesë, ndodh rrëzimi ndërsa avioni luftarak humbet papritur lartësinë dhe përplaset në zonën pranë pistës së aeroportit.