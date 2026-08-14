“Rreth 5 mijë aplikime”, Sveçla: Nga e hëna, vendimet për shtetësi merren në lokacionin e ri të Agjencisë për Regjistrim Civil
Nga e hëna, 17 gusht 2026, qytetarët do t’i pranojnë vendimet për fitim, ri-fitim dhe humbje të shtetësisë me lirim në lokacionin e ri të zyrës, në objektin e Agjencisë për Regjistrim Civil. Lajmin e ka bërë të ditur ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili tha se ndryshimi i lokacionit…
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Nga e hëna, 17 gusht 2026, qytetarët do t’i pranojnë vendimet për fitim, ri-fitim dhe humbje të shtetësisë me lirim në lokacionin e ri të zyrës, në objektin e Agjencisë për Regjistrim Civil.
Lajmin e ka bërë të ditur ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili tha se ndryshimi i lokacionit synon krijimin e kushteve më të mira dhe ofrimin e shërbimeve më efikase për qytetarët.
Sipas Sveçlës, është shtuar edhe stafi mbështetës, me qëllim të shkurtimit të radhëve dhe kohës së pritjes gjatë marrjes së shërbimeve.
“Një hapësirë më e përshtatshme dhe shërbim më efikas për qytetarët”, ka shkruar Sveçla.
Ai bëri të ditur se nga janari deri në qershor të këtij viti, rreth 5 mijë qytetarë kanë aplikuar për fitim, ri-fitim dhe humbje të shtetësisë me lirim.
Ndërkohë, qytetarët mund të aplikojnë për këto shërbime edhe online përmes platformës e-Kosova, duke e bërë procesin më të lehtë dhe më të qasshëm.
Sveçla tha se institucionet do të vazhdojnë të punojnë për ofrimin e shërbimeve sa më të shpejta, efikase dhe të qasshme për qytetarët.