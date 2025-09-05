Rrahmani: Zvicra shfrytëzoi gabimet tona, humbëm gjithmonë topin e dytë

Kapiteni Amir Rrahmani ka thënë se problemet e Kosovës me “topin e dytë” i kushtuan me humbjen 4:0 sonte nga Zvicra në kualifikimet për Kupën e Botës. “Realisht, Zvicra i shfrytëzoi rastet që i pati pas gabimeve tona”, tha Rrahmani për Klan Kosovën. “Të gjitha rastet ndodhën në pjesën e parë. Që nga minuta e…

Sport

05/09/2025 23:40

Kapiteni Amir Rrahmani ka thënë se problemet e Kosovës me “topin e dytë” i kushtuan me humbjen 4:0 sonte nga Zvicra në kualifikimet për Kupën e Botës.

“Realisht, Zvicra i shfrytëzoi rastet që i pati pas gabimeve tona”, tha Rrahmani për Klan Kosovën.

“Të gjitha rastet ndodhën në pjesën e parë. Që nga minuta e parë nuk arritëm ta fitonim topin e dytë, gjithmonë e fitonin ata. Prej aty nisnin aksionet e tyre, dhe ne u tërhoqëm shumë prapa. Nuk ishim të kujdesshëm”.

“Të gjitha rastet ishin pothuajse të njëjta: topi i dytë i humbur.”

Rrahmani po ashtu foli për lëndimin e tij dhe për ndeshjen e radhës ndaj Suedisë pas pak ditësh.

“Nesër do të bëjmë rezonancën për të parë se çfarë është”, tha Rrahmani.

“Duhet ta harrojmë sa më shpejt këtë ndeshje, t’i marrim nga ajo vetëm gabimet që kemi bërë dhe t’i përmirësojmë, duke u përgatitur për ndeshjen kundër Suedisë.

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2025

Kosova e fillon fortë keq kampanjën e kualifikimeve për Botëror, Zvicra...

September 5, 2025

Kapiteni Xhaka me shokë nuk po ka mëshirë, Zvicra ia shënon...

September 5, 2025

Kosova kërkah – Zvicra shënon edhe golin e tretë pa menduar fare

September 5, 2025

Ku është mbrojtja e Kosovës? Embolo shënon golin e dytë për Zvicrën

September 5, 2025

Zvicra i shënon Kosovës, Akanji gjen rrjetën pastër

September 5, 2025

Kosova U21 merr një pikë në udhëtim ndaj Rumanisë

Lajme të fundit

Shukri Buja premton para futbollistëve: Në mandatin tim...

Ndalohet për 48-orë mësuesi që ushtroi dhunë ndaj një nxënësi në Istog

Zhduket Ismet Millaku nga Klina, ShKKSh’ja njofton se...

Kosova e fillon fortë keq kampanjën e kualifikimeve...