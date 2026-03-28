Rrahmani: Rron Gjinovci dhe Shkëlzen Gashi janë fytyra, zëri, vepra dhe forma e qeverisjes së Kurtit

Deputeti nga radhët e PDK-së, Eman Rrahmani me anë të një postimi ka kritikuar ashpër Rron Gjinovcin dhe Shkëlzen Gashin, dy aktivistët që janë pro Lëvizjes Vetëvendosje dhe Albin Kurtit. Rrahmani në postimin e bërë tha se këta dy aktivistë janë fytyra dhe forma e qeverisjes së Kurtit. “Rroni dhe Xeni përfaqësojnë modelin se si…

Lajme

28/03/2026 21:56

Deputeti nga radhët e PDK-së, Eman Rrahmani me anë të një postimi ka kritikuar ashpër Rron Gjinovcin dhe Shkëlzen Gashin, dy aktivistët që janë pro Lëvizjes Vetëvendosje dhe Albin Kurtit.

Rrahmani në postimin e bërë tha se këta dy aktivistë janë fytyra dhe forma e qeverisjes së Kurtit.

“Rroni dhe Xeni përfaqësojnë modelin se si Albini e sheh shoqërinë tonë, njerëz që mbështesin degjenerimin, marrin pjesë në parada dhe bëhen pjesë e organizimeve të tilla, janë kundër familjes tradicionale, shfaqin nostalgji për Jugosllavinë dhe angazhohen për rikthimin e atij sistemi, duke sfiduar vlerat e luftës.”, tha Rrahmani ndër të tjera.

Postimi i plotë:

Rron Gjinovci dhe Shkëlzen Gashi janë fytyra, zëri, vepra dhe forma e qeverisjes së Albin Kurtit. Agjenda që ka Lëvizja Vetëvendosje është materializuar në mënyrë konkrete te këta dy individë.

Rroni dhe Xeni përfaqësojnë modelin se si Albini e sheh shoqërinë tonë, njerëz që mbështesin degjenerimin, marrin pjesë në parada dhe bëhen pjesë e organizimeve të tilla, janë kundër familjes tradicionale, shfaqin nostalgji për Jugosllavinë dhe angazhohen për rikthimin e atij sistemi, duke sfiduar vlerat e luftës.

Lajme të fundit

Mot i vranët dhe me riga shiu të dielën

AAK thërret konferencë për media të dielën

Arbitri anglez në krye të finales Kosovë–Turqi

Ngjarje e rëndë në Vushtrri: Raportohet se një...