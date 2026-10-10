Rrahmani: Ju habibat e Albinit, që doni me u martu burra me burra e gra me gra, Kodin Civil po jua sjell në Qeveri më 15 nëntor

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Eman Rrahmani, ka ironizuar kryeministrin Albin Kurti lidhur me procedimin e Kodit Civil dhe projektligjeve që kanë të bëjnë me çështjet e martesës, lindjes dhe ndryshimit të gjinisë. Përmes një postimi, Rrahmani ka përmendur disa data kur, sipas tij, këto projektligje pritet të sillen në Qeveri, duke përdorur…

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10/10/2026 10:11

Deputeti i Partisë Demokratike Kosovës (PDK), Eman Rrahmani, ka ironizuar kryeministrin Albin Kurti lidhur me procedimin e Kodit Civil dhe projektligjeve kanë bëjnë me çështjet e martesës, lindjes dhe ndryshimit gjinisë.

Përmes një postimi, Rrahmani ka përmendur disa data kur, sipas tij, këto projektligje pritet sillen Qeveri, duke përdorur një gjuhë ironike ndaj kryeministrit, transmeton lajmi.net

“Mirëmëngjesi, ju habibat e Albinit! E paska vendosë me ju nderu shpejt me ligje, veç bëhuni gati!”, ka shkruar Rrahmani fillim postimit tij.

Duke iu referuar Kodit Civil, deputeti i PDK-së ka pretenduar se ai do procedohet Qeveri 15 nëntor.

“Ju doni me u martu burra me burra e gra me gra, Kodin Civil po jua sjell Qeveri 15 nëntor”, ka shkruar ai.

Rrahmani ka vazhduar ironinë edhe lidhur me projektligjet e tjera, duke pretenduar se 30 dhjetor do procedohet një ligj lidhet me lindjen e fëmijëve, ndërsa 31 dhjetor një projektligj për ndryshimin e gjinisë.

“Ju po prisni me lindë gratë pa burra, ligjin po jua sjell Qeveri 30 dhjetor”, ka shkruar deputeti i PDK-së, duke shtuar tej: “E për ju jeni tu pritë me ndërru gjininë, paska me ju nderu për natën e Vitit Ri! Ligjin po jua sjell Qeveri 31 dhjetor”.

fund postimit, Rrahmani e ka përmbyllur reagimin me një tjetër shprehje ironike drejtuar kryeministrit Kurti: “Qysh thojke edhe njani: ‘Shyqyr kemi, Albin!’”./lajmi.net/

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