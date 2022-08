​Rrahje në një restorant në Ferizaj, dy të lënduar dhe dy të arrestuar

Një 23 vjeçar me inicialet L.M dhe një 21 vjeçar me inicialet F.H janë arrestuar sot në Ferizaj, pasi dyshohet se në një restorant në fshatin Bibaj, pasi kanë sulmuar dy persona të cilët kanë pësuar lëndime trupore.

Sipas Policisë, sot rreth orës 00:30 të mëngjesit kishte pranuar një informacion se në fshatin Bibaj, në një restorant në Ferizaj, ishte një rast i lëndimit trupor, ku dy persona R.U, i moshës 22 vjeçar dhe Q.A i moshës 24 vjeçar, kishin pësuar lëndime trupore nga dy persona, të cilët më pas ishin larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa dy të lënduarit për ndihmë mjekësore ishin dërguar në Qendrën Emergjente në Ferizaj, ndërsa i lënduari R.U për tretman të mëtutjeshëm mjekësor ishte dërguar në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë.

“Në lidhje me këtë policia e stacionit në Ferizaj i kishte marr veprimet e nevojshme dhe në rast ishin kyçur policët hetues, të cilët nën autorizim të Prokurorit kujdestar nga Prokuroria Themelore në Ferizaj i kishin nisur hetimet. Policët hetues pas një pune intenzive hetimore, grumbullimit të infomacioneve në terren, shikimit të kamerave të sigurisë, kanë arritur të identifikojnë të dyshuarit dhe vendodhjen e tyre dhe sonte rreth orës 20:30 kanë arrestuar dy të dyshuarit me inicialet F.H (M.K) i moshës 21 vjeçar dhe L.M (M/K) i moshës 23 vjeçar, të cilët më pas i ka shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj dhe pasi janë intervistuar nga policët hetues, me vendim të Prokurorit të rastit janë dërguar në mbajtje për 48 orë, për procedura të mëtejme hetimore, ndërsa rasti është cilësuar ” Lëndim i rëndë trupor”, thuhet në njofitm.