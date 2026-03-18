Rrahje mes pesë personave në Ferizaj – policia sekuestron një pistoletë dhe një armë lodër

18/03/2026 08:43

Një rast i dhunës dhe armëmbajtjes pa leje është raportuar më 17 mars rreth orës 18:00 në rrugën Ferizaj, pas një mosmarrëveshjeje që ka degjeneruar në rrahje mes disa personave.

Pesë persona meshkuj kosovarë janë intervistuar nga policia si të dyshuar, ndërsa një person mashkull kosovar është trajtuar si viktimë, transmeton lajmi.net.

Gjatë hetimeve, nga njëri nga të dyshuarit është gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me katër fishekë, me të cilën dyshohet se kishte kanosur viktimën, si dhe një armë tjetër pistoletë lodër.

Me vendim të prokurorit kompetent, një i dyshuar është dërguar në mbajtje, ndërsa katër të dyshuarit e tjerë janë liruar në procedurë të rregullt. Rasti vazhdon të hetohet nga autoritetet përkatëse.

Rr. Rexhep Bislimi, Ferizaj  17.03.2026 – 18:00. Raportohet se pas një mosmarrëveshje ka ardhur deri te rrahja e disa personave. Pesë persona meshkuj kosovarë janë intervistuar në cilësinë e të dyshuarve dhe një person mashkull kosovar, në cilësinë e viktimës. Nga njëri nga të dyshuarit është gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me katër fishekë, me të cilën dyshohet se kishte kanosur viktimën dhe një armë tjetër pistoletë lodër. Me vendim të prokurorit një i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa katër të dyshuarit tjerë janë liruar në procedurë të rregullt./lajmi.net/

