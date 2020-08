Rozana Radi i publikon videon hajdutit kur hyn të grabis në dyqanin e saj

View this post on Instagram

#comingsoon te dyqani im 🙈 ✅ Te gjithe duart lart! ( Keto qe vodhi i ka pas me i prish te Folie, kurse 1 mije lekshin e donte per fat) Nderkohe ne story keni po te njetin sot duke vjedhur ne nje butik tjeter. Ka kohe ti sjelli parate qe ka vjedhur ne te kundert e dime se kush eshte dhe se kush jane ata qe i nxjerrin te vjedhin. Mendojeni mire!