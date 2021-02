Rozana Radi bën u kushton disa fjalë zemre prindërve të ndjerë

Rozana Radi është një ndër këngëtaret më të dashura të publikut shqiptar, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja jo rrallë herë u dedikon shkrime prindërve të saj të cilët i mungojnë pa masë asaj.

Së fundmi ajo është bërë nostalgjike dhe ka publikuar në llogarinë e saj në Instagram një foto të prindërve, duke u dedikuar fjalë emocionuese atyre.

“Kur ju ishit aty shpesh here une isha e zene duke u rritur, saqë harroja qe s’do t’ju kisha gjithmone! Vleren tuaj e kuptova kur shikoja vendin tuaj bosh!

E kam me ty qe po me lexon tani :

“Nëse një ditë koha e shpenzuar me prindërit e tu të duket sikur të kërkon shumë stërmundim, kujto se një ditë gjithçka që do të mbeten, do të jenë thjesht fotografite!

Ajo cfar sot jam dhe shpresoj te jem neser, ia kam borxh babait dhe nenes time. MAM & BAB”, shkroi Rozana./Lajmi.net/