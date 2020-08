Këngëtarja e njohur shqiptare, Rovena Stefa, përveç me zërin e suksesin e arritur me muzikë, vëmendje gjithmonë ka marrë edhe me paraqitjet e saj skenike, shkruan lajmi.net.

Rovena njihet për stilin tejet të veçantë jo vetëm kur del para publikut e ekranit mirëpo edhe në përditshmëri.

E tillë u shfaq edhe në një foto të fundit të publikuar në Instagram.

Përveç me flokët ajo tërhoqi vëmendjen edhe me veshjen dhe sigurisht se ka pranuar komente pozitive nga fansat./Lajmi.net/