Ronaldos i hapet dera për rikthim në Evropë

Trajneri i Fenerbahçes, Jose Mourinho, nuk dështon kurrë të tërheqë top lojtarët në skuadrat ku ai bashkohet dhe ai e ka vendosur shifrën lart për këtë afat kalimtar të janarit.

Raportet në Turki thonë se Mourinho ka kontaktuar me bashkatdhetarin Cristiano Ronaldo për një rikthim të mundshëm në futbollin evropian.

Sipas “Fotomac”, Mourinho ka telefonuar Ronaldon për të parë nëse ai do të ishte i interesuar të ribashkohej me të. Ndërsa marrëdhëniet e tyre u përkeqësuan gjatë fazave të fundit të periudhës së Mourinhos në Real Madrid.

‘A je i lumtur atje? Po flitet se doni të largoheni. Nëse po, a do të dëshironit të vini në Fenerbahçe?’ mësohet t’i ketë thënë Mourinho Ronaldos. Ai do të dëshironte ta sillte atë në këtë janar, por me Ronaldon që fiton mbi 220 milionë euro në vit, kjo duket e pamundur të ndodh.