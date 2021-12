Ronaldo: Shumë i lumtur që jam futbollisti i parë që shënon më shumë se 800 gola zyrtarë

Pas kësaj arritje, ka reaguar portugezi ku ka theksuar se ndjehet i lumtur që është futbollisti i parë që shënon më shumë se 800 gola zyrtarë.

Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Ronaldo gjithashtu ka falenderuar mbështetësit e tij që i kanë qëndruar gjithmonë afër atij dhe përpos kësaj ai mbetet entuziast dhe i uritur për t’i zgjeruar këto numra edhe më tepër.

“Shumë i lumtur që jam futbollisti i parë që shënon më shumë se 800 gola zyrtarë. Çfarë rrugëtimi mahnitës dhe i paharrueshëm po bëhet ky… Faleminderit të gjithë mbështetësve të mi që më qëndruan gjithmonë pranë. 801 dhe ende po numëroj! Le të vazhdojmë ta zgjerojmë këtë numër dhe të thyejmë çdo rekord të mundshëm! Le ta bëjmë së bashku, po mbështetem te të gjithë ju!”, ka shkruar 36-vjeçari.

Very happy to become the first football player to score more than 800 official goals. What an amazing and unforgettable run this is becoming… Thank you to all my supporters for always standing by my side. 801 and still counting!💪🏽 pic.twitter.com/kUuM2Up1iI

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 3, 2021