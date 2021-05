Roma po e kërkon me ngulm Granit Xhakën

Sipas raportimeve nga mediat italiane, Granit Xhaka është objektivi kryesor i Jose Mourinhos tek Roma.

Sipas gazetarit italian, Fabrizio Romano, Arsenali po mendon shitjen e disa lojtarëve për të financuar blerje të reja. Një ndër ta është edhe Granit Xhaka i cili ka zgjuar interesim të fuqishëm nga Roma.

Sipas Romanos, Roma po shtyn që të mbyll një marrëveshje të shpejtë me Arsenalin për Xhakën.

Me gjasë, Graniti do të mund të luajë në sezonin e ardhshëm në “Stadio Olimpico” nëse gjërat shkojnë ashtu siç duhet./Lajmi.net/

Arsenal are working to sell players in the next days. OM are in advanced talks to sign Mattéo Guendouzi who’s coming back from Hertha Berlin loan spell. AS Roma are pushing to complete Granit Xhaka deal soon. Arsenal are open to sell Lucas Torreira too. 🔴 #AFC #OM @santi_j_fm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2021