Rohde: Arrestimi i zyrtarëve policor nga Serbia është i papranueshëm, presim që politikanët serb të reagojnë

Ai ka thënë se depërshkallëzimi duhet të ndodhë tani, derisa ka shtuar se veprimi i Serbisë është i papranueshëm dhe jo diçka që mund të pritet nga një vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Rohde ka thënë se kjo duhet të përfundojë menjëherë dhe se presim që politikanët serbë të ngrisin zërin për bashkëqytetarët e vet.

“Depërshkallëzimi tani! Ndalimi i zyrtarëve të zbatimit të ligjit të Kosovës, përfshirë serbë, nga autoritetet e Serbisë është i papranueshëm dhe sigurisht jo diçka që mund të pritet nga një vend kandidat për BE. Kjo duhet të përfundojë menjëherë dhe ne presim që politikanët serbë të ngrisin zërin për bashkëqytetarët e vet”, ka shkruar Rohde në “X”.

De-escalation now! Detention of 🇽🇰 law enforcement officials, incl K-Serbs, by 🇷🇸 authorities is unacceptable & certainly not what can be expected by a 🇪🇺-candidate country. This has to end immediately & we expect K-Serb politicians to also speak up for their fellow citizens!

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) April 18, 2024