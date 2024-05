Rohde: Agjenda për mbledhjen e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës mund të ndryshohet edhe në minutën e fundit

Rohde tha se sa më shpejt që Kosova ndërmerr një vendim “të guximshëm” aq më realiste bëhet arritja e mbështetjes.

“Agjenda për mbledhjen e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës mund të ndryshohet edhe në minutën e fundit. Por sa më shpejt që Kosova të marrë një vendim të guximshëm, aq më realiste është arritja e 2/3 së shumicës për t’iu bashkuar Këshillit të Evropës!”, ka shkruar Rohde në X, duke ndarë një pjesë të një interviste për A2 CNN.

Një zëdhënës i Këshilli të Evropës i ka thënë më herët Gazetës Express se Kosova në këtë fazë nuk është futur në agjendën e Komitetit të Ministrave dhe kishte deklaruar se puna e këtij komiteti është konfidenciale.

“The agenda for the @coe Committee of Ministers meeting can be amended even last minute. But the sooner 🇽🇰 takes a bold decision, the more realistic it is to get the 2/3 majority to join the Council of Europe!”

My interview with @a2_news today, to be aired tonight at 8pm! pic.twitter.com/AKAJXobIKf

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) May 10, 2024