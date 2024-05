Nuk ia hëngri darkën Kurtit, dhe postoi foto me një qen: Flet Lumir Abdixhiku Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, tregoi në Pressing në T7 arsyet e refuzimit të ftesës për takim me kryeministrin Albin Kurti. Ai tha se ftesa e Kurtit nuk ishte e sinqertë e as e vërtetë. “Ftesa nuk ishte as e sinqertë e as e vërtetë, nuk ishte e sinqertë sepse në tekstin e ftesës flitej…