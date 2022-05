Rodri në lidhje me të ardhmen e tij: Nuk i dihet, por jam i lumtur te City

Në një intervistë të dhënë për Dario AS, vetë lojtari ka thënë se nuk i dihet se cfarë do të ndodhë më vonë, mirëpo aktualisht ai është i kënaqur me situatën në Manchester City.

“Në futboll asnjëherë nuk i dihet. Synoj projekte që më bëjnë në ngrihem në karrierë dhe ky projekt i Cityt është spektakolar”, tha ndër të tjera Rodri.

Rodri po kalon në një superformë me “Qytetarët”, duke e fituar Premier Leaguen për herë të dytë radhazi. /Lajmi.net/