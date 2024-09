Rizvanolli takohet me dy ministra slloven, diskutohet për rritje të investimeve në Kosovë Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli gjatë pjesëmarrjes së saj në Forumin Strategjik të Bledit, është takuar me ministrin slloven të Mjedisit, Klimës dhe Energjisë, Bojan Kumer, dhe atë të Ekonomisë, Turizmit dhe Sportit, Matjaz Han. Nga kjo ministri përmes një komunikate për media kanë bërë të ditur se gjatë takimit të ministres Rizvanolli me ministrin…