Rita Ora: Prindërit e mi ikën nga Kosova për shkak të përndjekjes ndaj shqiptarëve
Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Rita Ora, i është bashkuar fushatës dimërore të Even Standard për të ndihmuar refugjatët, njerëzit që përjetojnë pastrehësi dhe ata që kanë pasiguri ushqimore në Londër, grupet më të cenueshme në kryeqytetin britanik. Fushatën po mbështet edhe organizata Comic Relief, e cila ka premtuar 500,000 funte (566,000 euro) për nisjen e iniciativës.
Në intervistën e saj për Even Standard, Rita ndan historinë e familjes së saj dhe përvojën personale si refugjate që ikën nga Kosova në fëmijëri për të kërkuar siguri në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo tregon se kjo përvojë ka pasur një ndikim thelbësor në formimin e identitetit të saj.
“Rritja si një fëmijë refugjat formoi gjithçka rreth asaj që jam”, tha Rita.
“Kur prindërit e mi ikën nga Kosova për të shpëtuar nga përndjekja ndaj shqiptarëve, ata lëshuan gjithçka për sigurinë dhe një fillim të ri në Mbretërinë e Bashkuar. Duhet të rindërtonin jetën nga e para – nëna ime ishte psikiatre në Kosovë, por kur mbërritëm në Mbretërinë e Bashkuar, ajo duhej të mësonte anglishten dhe të ri-specializohej. Babai im punonte netëve të gjata për të siguruar një të ardhme për ne. Guximi i tyre ndërtoi themelin për gjithë jetën time, dhe muzika u bë strehimi im”.
Rita gjithashtu thekson rëndësinë e mikpritjes dhe mbështetjes që familja e saj ka marrë në fillimet e vështira në Mbretërinë e Bashkuar.
“Njerëzit që na mirëpritën na bënë të ndihemi të pranuar dhe pjesë e diçkaje më të madhe, dhe kjo mirësi më ka qëndruar gjithmonë pranë. Më mësoi se të ndihesh pjesë e një komuniteti nuk është diçka që të jepet – është diçka që e krijojmë së bashku, përmes dhembshurisë dhe hapjes ndaj të tjerëve”.
Intervista e Rita Orës për Even Standard nënvizon jo vetëm rëndësinë e mbështetjes për refugjatët dhe njerëzit e pastrehë, por edhe fuqinë e tregimeve personale që ndihmojnë shoqërinë të kuptojë më mirë sfidat dhe kontributin e tyre. Rita, e cila ka arritur sukses të madh ndërkombëtar, është një shembull i qartë i asaj se si përvojat e vështira të fëmijërisë mund të kthehen në forcë dhe frymëzim për jetën e të rriturve.
Në këtë kontekst, bashkëpunimi i saj me fushatën dimërore synon të ndihmojë që zëri i refugjatëve dhe të pastrehëve të dëgjohet dhe të ofrohet mbështetje konkrete për nevojtarët në Londër.