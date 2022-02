Rita Ora i bashkohet kastit të serialit “E bukura dhe bisha” të Disney Plus

Këngëtarja dhe kantautorja Rita Ora i është bashkuar kastit të ardhshëm të serialit “E bukura dhe bisha” të Disney Plus, shkruan variety.com.

Në serialin “E bukura dhe bisha”, Ora do të luajë si “një e arratisur me aftësi të habitshme që mbart me vete një sekret që mund të prekë një mbretëri të tërë”. Ajo i bashkohet një kasti që përfshin Josh Gad, Luke Evans, Briana Middleton, Fra Fee dhe Jelani Alladin, transmeton lajmi.net.

Gad shërben gjithashtu si producent ekzekutiv dhe bashkë-shfaqësues, së bashku me Edward Kitsis dhe Adam Horowitz. (Alan Menken, Liesl Tommy – i cili drejton episodin e parë – dhe Luke Evans janë gjithashtu EP).

Bagazhi i filmave ku Rita Ora mori pjesë janë: “Fifty Shades of Grey”, “Fast & Furious”, “Southpaw”, “Pokemon: Detective Pikachu” dhe “Twist”.

Ndërsa si interpretuese, Ora ka me katër këngë ka zënë vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar dhe mban rekordin për më shumë këngë në “Top 10” për një artiste femër britanike në MB.

Së fundmi, Ora shkroi dhe prodhoi bashkëpunimin global “Bang” me DJ dhe producentin diskografik kazak Imanbek.

Në lidhje me lajmin për ribashkimin në kastin e serialit ” E bukura dhe bisha” ka shkruar edhe vet Rita Ora në instagram.

“Nuk mund ta mbaj më sekretin! Jam shumë i emocionuar që do t’i bashkohem kastit të serialit prequel të Bukuroshja dhe Bisha! Si fëmijë, mbaj mend që e shikoja Beauty and the Beast me familjen time pa pushim dhe menjëherë u dashurova me muzikën dhe personazhet. Asnjëherë në ëndrrat e mia më të çmendura nuk mund ta imagjinoja t’i bashkohesha kësaj bote përrallore. Për të gjithë ata që ndihmuan në realizimin e kësaj, u jam përgjithmonë mirënjohës. Faleminderit Disney+, skuadrën time të CAA – Dan, Joella dhe Tracy – Shari, dhe familjen time drejtuese. Kohët e fundit thjesht ndjej sikur të gjitha ëndrrat e mia po bëhen realitet! Jeta po ndihet si një film i Disney-t, ka shkruar këngëtarja./Lajmi.net/