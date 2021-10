Këngëtarja, me sa duket është duke u përgatitur për këngën e saj të radhës, pasi që është parë me disa foto provokative nëpër rrjetet sociale.

Rina sot është parë në natyre, derisa ka qenë e veshur me veshje sportive, duke shfaqur belin e saj të tonifikuar.

Përpos këtyre fotografive, Rina është parë në disa foto edhe me Mis Trejsi Sejdini, e që duket se ajo do të jetë në këngën e re të Rinës, që me sa duket quhet “Venom”.