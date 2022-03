Ricciardo i gatshëm për garën e parë të sezonit – rezulton negativ në testimet për COVID-19

Daniel Ricciardo do të jetë i gatshëm për të garuar në garën e parë të sezonit të ri në Formula 1.

Këtë vikend, në Bahrain starton sezoni i ri në Formula 1, dhe deri sot nuk dihej nëse Ricciardo i McLaren do të ishte gati për të garuar.

Piloti ka rezultuar negativ në një sërë testimesh për COVID-19 dhe ka marrë tashmë dritën e gjelbër.

Lajmin e ka konfirmuar edhe faqja zyrtare e McLaren.

“McLaren konfirmon se pasi rezultoi pozitiv me COVID-19 javën e kaluar, DAniel tani është kthyer me disa teste negative dhe kësisoj do të jetë gati për të garuar në vikendin e Bahrain GP”, thuhet në njoftim.

McLaren ka performuar mirë në testimet e javës së kaluar. Madje, sipas Lewis Hamilton të Mercedes, makina e tyre është aty-aty me McLaren. /Lajmi.net/