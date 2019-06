Rexha: Treguam shpirt luftarak

Kastriot Rexha me një gol të bukur me kokë në fundin e ndeshjes, vulosi kualifikimin e KF Feronikelit në raundin e parë të Ligës së Kampionëve.

Sulmuesi i kampionëve të Kosovës, ka thënë se KF Feronikeli tregoi shpirt luftarak, duke arritur të përmbyste rezultatin.

Feronikeli nga minuta e 49’ luajti me një lojtar më pak, pas ndëshkimit me karton të kuq të Yll Hoxhës.

“Është një fitore e skuadrës sonë, duke marrë parasysh lojën si rrjedhi. Skuadra tregoi forcën dhe tregoi shpirtin luftarak pasi riktheu rezultatin”, theksoi Rexha për RTK, përcjell ‘lajmi.net’.

Në raundin e parë, KF Feronikeli do të takohet me kampionët e Uellsit, The New Saints./Lajmi.net/