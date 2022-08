Reshje shiu, shkarkim rrufesh dhe breshër: Ky është parashikimi i motit për sot Edhe sot në vendin tonë pritet të mbajë mot i paqëndrueshëm, me diell dhe vranësira të cilat herë-herë kanë mundësi të sjellin reshje shiu dhe shkarkime rrufesh. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, ekziston rrezik që nëpër vende të kufizuara reshjet e shiut të shoqërohen me breshër apo breshnizë. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-17 gradë Celsius,…