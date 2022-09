Reshje shiu dhe shkarkime rrufesh, parashikimi i motit për të dielën

Përgjatë së dielës pritet të ketë reshje shiu dhe shkarkime rrufesh, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës.

Sipas IHMK-së, temperaturat minimale do të lëvizin 12-14 gradë Celcius, ndërsa ato maksimalet 20-22 gradë Celcius, shkruan lajmi.net.

“Të dielen parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët, me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh. Reshjet parashihen të jenë të intensitetit të dobët deri mesatar . Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-14 gradë Celsius, ndërsa maksimaletb e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-22 grad celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja e lehtë deri mesatare”, thuhet në njoftimin e IHMK-së. /Lajmi.net/