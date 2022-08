​Rënie e lehtë e rasteve aktive me COVID-19 në Kosovë Aktualisht në Kosovë numri i rasteve aktive me COVID është 3 mijë e 126. Sipas të dhënave të fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, në gjithë vendin janë regjistruar 363 raste të reja. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.835.361 doza të vaksinës, ku me dozën…