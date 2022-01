Reja e Sali Berishës i zë vendin Tea Trifonit, ja çka po zihet në Top Channel

Programi i parë i cili është prekur nga riformatimet e thella është “Goca dhe gra”.

Ky format i ri, që erdhi në sezonin e 2021-ës nga katër prezantueset e deritanishme, do të vazhdojë vetëm me Fatmën. Tre të tjerat, do të ndërrohen.

Në vazhdim nuk do jetë as Tea Trifoni, as Krista Merkoci e as Olesia Leco.

Ato do të zëvendësohen nga shkrimtarja Rita Petro, gazetarja dhe producentja Dalina Buzi dhe Armina Mevlani do të jenë pjesë e formatit.

Pra mund të thuhet se tashmë zyrtarisht, Armina, reja e ish-Kryeministrit Sali Berisha do jetë e ‘punësuar’ në Top Channel, ekrani që ndër vite ka pasur qëndrime tejet antagoniste ndaj Berishës.

Risia tjetër do jetë zhvendosja në orar të ri. Për “Goca dhe gra” është besuar “prime-time” i të mërkureve.