Reeker: Serbia dhe Kosova të kthehen në tryezën e bisedimeve

I pyetur nga Zëri i Amerikës mbi zhvillimet në Shqipëri, ambasadori Reeker tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë krenare me zhvillimet e fundit atje. Diplomati i lartë amerikan i bëri komentet dje në një forum të organizuar nga Këshilli i Atlantikut. Njofton korrespondeti i Zërit të Amerikës Burim Goxhuli.

Zoti Reeker, tha se vazhdimi i bisedimeve është rruga e vetme që Kosova dhe Serbia të arrijnë një zgjidhje përfundimtare mes dy vendeve:

“Serbia dhe Kosova duhet të kthehen në tryezën e negociatave. Kam kaluar shumë kohë në atë tryezë me ta. Mendoj se vullneti i mirë egziston tek të dyja palët, për të ardhur deri tek zgjidhja dhe të arrihet më shumë qëndrueshmëri dhe ardhmëri për tërë Ballkanin Perëndimor”.

Duke folur për mundësinë e angazhimit më të madh të Shteteve të Bashkuara, Ambasadori Reeker tha se Prishtina dhe Beogradi nuk duhet të presin që të tjerët të kryejnë detyrat në emër të tyre:

“Shtetet e Bashkuar janë të gatshme të angazhohen. Në fakt unë po bisedoja me sekretarin Pompeo rreth kësaj, në mëngjes. Dëshirojmë të shohim lëvizje atje, por puna është se ne nuk mund ta bëjmë atë për ju. Kosova dhe Serbia duhet të vendosin së bashku të kthehen në tryezën e dialogut”, shtoi ai.

Ai tha se Kosova dhe Serbia duhet të marrim mësim nga marrëveshja e arritur nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia:

“Ishim dëshmitarë të asaj që ndodhi në Maqedoninë e Veriut, me udhëheqës të guximshëm që punuan me udhëheqës të guximshëm në Greqi për arritjen e marrëveshjes së Prespës. Kjo duhet të jetë shembull se si çështje të vështira, që e kanë shqetësuar rajonin për shekuj të tërë mund të zgjidhen duke u ulur së bashku, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe miqve e aleatëve.”

Veç Kosovës, Ambasadori Reeker komentoi edhe zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe tha se rruga institucionale është mënyra e vetme e tejkalimit të krizës politike në Shqipëri:

“Nuk jemi krenarë me shqiptarët këto javët e fundit, sepse ata nuk përdorën institucionet që kanë. Nuk mundet që thjesht të bojkotosh parlamentin ose të dorëzosh mandatet. Ato institucione duhen përdorur, duhen përdorur gjykatat, duhet të emërohen anëtarët e gjykatës kushtetuese, që përmes Kushtetutës dhe përdorimit të këtyre mjeteve të tejkalohen kohët e vështira politike. Shtetet e Bashkuara nuk do të bëhen arbitër i politikave të brendshme të Shqipërisë, por ne do të vazhdojmë të inkurajojmë të gjitha palët të punojnë së bashku me institucionet dhe të bëjnë hapat e duhur që të ecin përpara. Dhe nëse institucionet nuk bëjnë punë, atëherë puno që t’i ndryshosh ato, nëpërmjet mjeteve kushtetutese që keni”.

Ambasadori Reeker, zyrtar me përvojë në çështjet e Ballkanit, i bëri komentet të mërkurën në një forum të organizuar nga Këshilli i Atlantikut në Uashington.