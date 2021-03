Reali në avantazh ndal Celtas, Benzema shënon

Karim Benzema edhe njëherë është protagonisti kryesor i Real Madridid, shkruan lajmi.net.

Benzema shënoi në min (19′), pas një pranimi të topit nga Kroos dhe plasoi një goditje ku shënoi një gol të bukur.

Ky ishte goli i 16-të i Benzemas këtë sezon në La Liga.

Rezultati momental, Celta Vigo 0-1 Real Madrid./Lajmi.net/

#CeltaRealMadrid

Celta 0 × 1 Real Madrid | GOAL! Benzema

