Reali e tregon veten në Ligën e Kampionëve, ‘mbretërit’ e mposhtin keq skuadrën e Guardiolës

Sport

11/03/2026 23:00

Skuadra e Real Madridit ka shënuar fitore 3:0 ndaj Manchester Cityt në ndeshjen e vlefshme për UEFA Champions League.

Golat në këtë sfidë i shënoi vetëm një lojtar, ai ishte Fede Valverde.

Mesfushori uruguaian shënoi hat-trik për 42 minuta.

Skuadra vendase humbi një penallti në minutën e 58’të. Ishte Vini Jr që huqi nga 11-metërshi.

Kujtojmë që ndeshja e kthimit do të zhvillohet javën e ardhshme në “Etihad”.

