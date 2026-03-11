Reali e tregon veten në Ligën e Kampionëve, ‘mbretërit’ e mposhtin keq skuadrën e Guardiolës
Sport
Skuadra e Real Madridit ka shënuar fitore 3:0 ndaj Manchester Cityt në ndeshjen e vlefshme për UEFA Champions League.
Golat në këtë sfidë i shënoi vetëm një lojtar, ai ishte Fede Valverde.
Mesfushori uruguaian shënoi hat-trik për 42 minuta.
Skuadra vendase humbi një penallti në minutën e 58’të. Ishte Vini Jr që huqi nga 11-metërshi.
Kujtojmë që ndeshja e kthimit do të zhvillohet javën e ardhshme në “Etihad”.