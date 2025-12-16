Real Madridi merr një ofertë prej 80 milionë eurosh për yllin e tyre

Real Madridi mund të përballet me një vendim të rëndësishëm në afatin kalimtar, pasi Rodrygo Goes është rikthyer në qendër të vëmendjes së klubeve të mëdha evropiane.
Sulmuesi brazilian 24-vjeçar po kalon një sezon të paqëndrueshëm, ku pavarësisht minutave të shumta në dispozicion, nuk ka arritur të reflektojë pritshmëritë me shifra vendimtare, duke rihapur debatet rreth rolit të tij në skuadër.
Klubi madrilen është i vetëdijshëm për vlerën e lartë të Rodrygos në tregun ndërkombëtar.
Interesimi për të nuk ka munguar asnjëherë, me klube nga Liga Premier, Bundesliga dhe Arabia Saudite që kanë monitoruar situatën e tij.
Në këtë kontekst, Real Madridi mund të jetë i gatshëm të dëgjojë oferta, veçanërisht nëse ato përputhen me strategjinë e rinovimit të skuadrës dhe balancimit financiar.
Manchester City shfaqet si kandidati më konkret për shërbimet e brazilianit.
Pep Guardiola e vlerëson lart profilin e tij dhe beson se Rodrygo do të përshtatej në mënyrë perfekte me filozofinë e lojës së kampionëve të Anglisë.
Klubi anglez është i gatshëm të ofrojë rreth 80 milionë euro, një shifër që konsiderohet serioze dhe që mund ta vendosë Real Madridin përballë një dileme të vështirë.
Nga njëra anë, drejtuesit e “Los Blancos” e vlerësojnë kontributin dhe përkushtimin e Rodrygos në vitet e fundit, por nga ana tjetër, një ofertë e tillë për një lojtar që nuk po kalon momentin më të mirë sportiv mund të përfaqësojë një mundësi të rrallë tregu.
Vendimi përfundimtar pritet të merret në javët në vijim, ndërsa e ardhmja e Rodrygos mbetet e hapur mes qëndrimit në “Santiago Bernabeu” dhe një kapitulli të ri të mundshëm në Manchester City.